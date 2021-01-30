В середине февраля Украина должна получить партию вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer в рамках программы ВОЗ COVAX. Об этом сообщили в украинском Минздраве.
"Для начала первой волны вакцинации уже подтверждена поставка 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer. Поставка вакцины на Украину начнётся уже в середине февраля", — сказано в сообщении ведомства.
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