Порезы, царапины и другие раны на борту Международной космической станции заживают значительно быстрее, чем на Земле.
Об этом рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков. По его словам, это происходит из-за малого количества бактерий на станции и регулярной фильтрации воздуха.
"На мой субъективный взгляд, раны здесь заживают быстрее. Возможно, причиной тому — отсутствие большого количества и разнообразия бактерий, постоянно очищаемый и осушаемый воздух", — отметил космонавт.
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