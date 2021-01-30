Раны на МКС заживают быстрее, чем на Земле

Порезы, царапины и другие раны на борту Международной космической станции заживают значительно быстрее, чем на Земле.

Об этом рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков. По его словам, это происходит из-за малого количества бактерий на станции и регулярной фильтрации воздуха.