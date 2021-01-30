Научный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи приступил к созданию новой вакцины от коронавируса. Об этом сообщил РБК. Ранее центр уже создал вакцину от COVID-19 "Спутник V".
К 2022 году учёные планируют выпустить препарат, который заблокирует действие рецептора АСЕ2 и сделает невозможным попадание коронавируса в человеческий организм. Вакцину можно будет использовать для лечения и профилактики "ковида".
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