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Стало известно, нужно ли платить за прохождение вакцинации

Здоровье » Здравоохранение

Вакцина от коронавируса поставляется в российские больницы и пункты вакцинации на бесплатной основе.

Об этом напомнили в Росздравнадзоре. Также в ведомстве отметили, что медики не вправе требовать деньги за прохождение вакцинации.

"Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным", — сообщили в ведомстве РИА "Новости".

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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