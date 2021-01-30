Стало известно, нужно ли платить за прохождение вакцинации

Вакцина от коронавируса поставляется в российские больницы и пункты вакцинации на бесплатной основе.

Об этом напомнили в Росздравнадзоре. Также в ведомстве отметили, что медики не вправе требовать деньги за прохождение вакцинации.