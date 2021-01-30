Вакцина от коронавируса поставляется в российские больницы и пункты вакцинации на бесплатной основе.
Об этом напомнили в Росздравнадзоре. Также в ведомстве отметили, что медики не вправе требовать деньги за прохождение вакцинации.
"Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным", — сообщили в ведомстве РИА "Новости".
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