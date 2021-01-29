Американцы изобрели биосенсор для нахождения COVID-19 в организме

Учёные из Вашингтонского университета в Сиэтле открыли новый способ обнаружения COVID-19 в организме. Его суть заключается в том, что в организме находятся входящие в состав коронавируса белки и антитела к нему.

Специальные биосенсоры начинают светиться при смешивании с компонентами вирусных частиц, пояснили специалисты.

На другие антитела сенсоры не реагируют. По мнению американских экспертов, данный способ будет намного эффективнее, чем ПЦР-тесты, так как для него не нужно специальное оборудование.

В условиях пандемии COVID-19 нужно очень внимательно относиться к состоянию своего здоровья. Коронавирусную инфекцию можно легко перепутать с гриппом или ОРВИ.