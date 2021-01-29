Старение — неизбежная часть жизни. С возрастом у человека замедляет процесс метаболизма, снижается аппетит, могут начать развиваться различные заболевания.

О том, как правильно питаться людям пожилого возраста, в интервью "Правде. Ру" рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова.

"Принципы здорового питания для людей любого возраста одинаковые. Это достаточное количество в рационе мяса, рыбы, птицы нежирных сортов, морепродуктов. Обязательно в рацион должны быть включены отварные яйца, количество некрахмалистых овощей, достаточное количество фруктов, ягод, но не менее одного стакана в день.

Питание людей старше 60 лет во многом зависит от исходного уровня состояния их здоровья и избытка или, наоборот, дефицита веса. Избыток массы тела и её дефицит в старшей возрастной группе одинаково вредны. Главное, - исключить резкие колебания веса.

Питание нужно регулировать постепенно, учитывать наличие сопутствующих заболеваний, в первую очередь желудочно-кишечного тракта, печени, почек, других органов, нарушение углеводного обмена. В этом возрасте важно предотвратить постменопаузальный остеопороз у женщин и остеопении у мужчин, связанное со снижением гормонального статуса по выработке как эстрогенов, так и андрогенов в этот возрастной период.

В пище должно быть достаточное количество белковых продуктов, обязательно нужно принимать витаминно-микроэлементные комплексы, которые содержат витамин D в максимально усваиваемой форме. Важно достижение целевых уровней значения витамина D суммарного в крови около 60 плюс-минус 10 единиц. Необходимо, чтобы был кальций в организме. Цитрат магния помогает предотвратить возрастную кальцификацию мягких тканей и обладает эффектом простив старения.

Что касается количества жиров, то это во многом зависит от качества жиров. Общее содержание жиров и их соотношение должно относиться как один к трем: на одну часть жиров животного происхождения (сметана, сливки, сливочное масло, сало, смалец, грудинка) должно приходиться три части растительных жиров. Характер растительных жиров отличается и опять же зависит от индивидуальной переносимости", — пояснила собеседница "Правды. Ру".