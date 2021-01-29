Ходьба или бег: что лучше для здоровья?

Современным людям не хватает физической активности, что может привести к набору лишних килограммов, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и проблемам с давлением. Многие люди, задумываясь о том, как увеличить физическую нагрузку, начинают заниматься бегом или ходьбой.

Учёные решили выяснить, что полезнее для здоровья — бег или ходьба. Исследование опубликовано в медицинском журнале Prim Care Companion.

Выяснилось, что любые физические упражнения, выполняемые на открытом воздухе, насыщают организм кислородом. Они помогают избавиться от депрессивных расстройств и снизить уровень тревожности. Особенно это важно для людей, которые большую часть времени проводят в сидячем положении.

Даже обычные прогулки способны снизить риск развития многих заболеваний, считают специалисты. Исключением являются онкологические заболевания.

Для того чтобы сохранить здоровье, нужно каждый день делать не менее 4500 шагов. В данном случае вопрос о выборе бега или ходьбы отпадает.

Но учёные отмечают, что бег эффективнее, по сравнению с ходьбой, снижает калории, поэтому если цель заключается в том, чтобы сбросить лишние килограммы, то лучше заняться бегом.