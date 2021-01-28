Американские учёные доказали, что чай с лимоном увеличивает продолжительность жизни, сообщает издание Express.
Лимон усиливает полезные свойства самого напитка.
В состав лимонного сока входят:
Благодаря такому составу лимонный сок способствует укреплению иммунитета и увеличению продолжительности жизни. Кроме того, чай с цитрусом оказывает положительное влияние на сердце и почки.
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