Чай с лимоном продлевает жизнь

Американские учёные доказали, что чай с лимоном увеличивает продолжительность жизни, сообщает издание Express.

Лимон усиливает полезные свойства самого напитка.

В состав лимонного сока входят:

кальций;

магний;

витамин С;

биофлавоноиды;

пектин;

лимонен.

Благодаря такому составу лимонный сок способствует укреплению иммунитета и увеличению продолжительности жизни. Кроме того, чай с цитрусом оказывает положительное влияние на сердце и почки.

Ранее китайские ученые провели эксперимент, который доказал уникальные полезные свойства зелёного чая. Его употребление повышает скорость метаболизма, помогает сжигать жир и снижает уровень холестерина.