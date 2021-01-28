У COVID-19 обнаружили "ахиллесову пяту"

У COVID-19 обнаружили "ахиллесову пяту", сообщает портал MedicalXpress.

Открытие было сделано учёными из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета.

Слабое место вируса — экзорибонуклеаза nsp14-ExoN. Это особый фермент, помогающий ему корректировать ошибки, которые могут возникать в процессе репликации генома. Также данный фермент отвечает за извлечение генетического материала из других штаммов, благодаря чему патоген обладает эволюционным преимуществом.

"Экзорибонуклеаза коронавируса, таким образом, служит важной мишенью для подавления и ослабления продолжающейся пандемии COVID-19, а также для предотвращения будущих вспышек новых коронавирусов", — отметила один из авторов исследования Дженнифер Гриббл.

Специалисты считают, что создание лекарственного препарата способно блокироваь действие nsp14-ExoN и позволит лишить вирус способности к рекомбинации.