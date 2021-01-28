Употребление репчатого лука защищает организм от развития онкологических заболеваний, так как этот овощ обладает онкостатическим действием, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
В луке содержится квертицин, который укрепляет стенки сосудов и обладает противовоспалительным действием, сообщает "Росбалт".
"Лук — предшественник антибиотика, его антибактериальные свойства очевидны. Чем светлее репчатый лук, тем более острым вкусом он будет обладать. Лук стимулирует пищеварение, моторику желудка", — отметил специалист.
Также лук способствует замедлению процессов старения и стимуляции пищеварения. Самый полезный лук — фиолетовый, так как он содержит большое количество антиоксидантов. Лук нужно есть каждый день, добавил Гинзбург.
Онкостатическим действием также обладают куркума и чеснок.
Юлия Кичемасова рассказала, что родила 90-летнему актёру дочь, которую Краско с радостью принял как родную.