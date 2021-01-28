Диетолог объяснил, какой лук эффективнее защищает от рака

Употребление репчатого лука защищает организм от развития онкологических заболеваний, так как этот овощ обладает онкостатическим действием, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

В луке содержится квертицин, который укрепляет стенки сосудов и обладает противовоспалительным действием, сообщает "Росбалт".

"Лук — предшественник антибиотика, его антибактериальные свойства очевидны. Чем светлее репчатый лук, тем более острым вкусом он будет обладать. Лук стимулирует пищеварение, моторику желудка", — отметил специалист.

Также лук способствует замедлению процессов старения и стимуляции пищеварения. Самый полезный лук — фиолетовый, так как он содержит большое количество антиоксидантов. Лук нужно есть каждый день, добавил Гинзбург.

Онкостатическим действием также обладают куркума и чеснок.