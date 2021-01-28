Как питаться после 60 лет?

Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по питанию для людей пожилого возраста. В первую очередь им следует употреблять меньше жиров животного происхождения и простых сахаров.

"Режим питания в пожилом возрасте желательно строить исходя из четырёх- или пятиразового дробного питания без больших перерывов в приёме пищи", — пояснили в ведомстве.

Пожилым людям, имеющим хронические заболевания, нужно соблюдать диету, которую должен назначить лечащий врач.

В потребляемые продукты обязательно должны входить аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, растительные жиры, пищевые волокна, витамины, кальций, калий, магний, железо и другие микроэлементы.

Людям в возрасте старше 60 лет нужно, чтобы организм получал достаточное количество витаминов и антиоксидантов.

Благодаря правильному питанию можно снизить риск развития таких заболеваний, как сахарный диабет, инфаркт, инсульт.

Также на продолжительность жизни влияет регулярная физическая активность.