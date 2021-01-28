Доктор Мясников назвал абсурдным требование рожать в маске

Обязывать беременных женщин рожать в масках — абсурд с точки зрения акушерства и эпидемиологии, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

Напомним, что ранее Минздрав РФ обновил рекомендации, в которых теперь указано, что из-за пандемии COVID-19 женщины должны рожать в защитных масках.

Роды — сильнейший стресс в жизни каждой женщины, отметил Мясников. По словам врача, такое требование могла выдвинуть только "бездетная женщина".

"Требование рожать в масках — абсурдное с точки зрения акушерства и бесполезно с точки зрения эпидемиологии", — написал телеведущий в своём Telegram-канале.

Рожающие женщины с положительным тестом на COVID-19 находятся в палате с медперсоналом, который облачён в защитные костюмы.

Во всех коронавирусных стационарах пациенты ходят без масок.

Инфекция также не передаётся новорожденным через кровь, поэтому не нужно мучить роженицу средствами защиты.

Ранее главный врач родильного дома №10 в Петербурге Лада Иванова, комментируя данное требование, заявила, что роженицы должны быть в масках для защиты медперсонала.