Обязывать беременных женщин рожать в масках — абсурд с точки зрения акушерства и эпидемиологии, считает врач и телеведущий Александр Мясников.
Напомним, что ранее Минздрав РФ обновил рекомендации, в которых теперь указано, что из-за пандемии COVID-19 женщины должны рожать в защитных масках.
Роды — сильнейший стресс в жизни каждой женщины, отметил Мясников. По словам врача, такое требование могла выдвинуть только "бездетная женщина".
"Требование рожать в масках — абсурдное с точки зрения акушерства и бесполезно с точки зрения эпидемиологии", — написал телеведущий в своём Telegram-канале.
Рожающие женщины с положительным тестом на COVID-19 находятся в палате с медперсоналом, который облачён в защитные костюмы.
Во всех коронавирусных стационарах пациенты ходят без масок.
Инфекция также не передаётся новорожденным через кровь, поэтому не нужно мучить роженицу средствами защиты.
Ранее главный врач родильного дома №10 в Петербурге Лада Иванова, комментируя данное требование, заявила, что роженицы должны быть в масках для защиты медперсонала.
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