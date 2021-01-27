У людей, переболевших коронавирусом в лёгкой форме, может ухудшиться самочувствие через два-три месяца после выздоровления.

"Есть ощущение, что если человек болел в форме ОРВИ, без госпитализации, то сразу после выздоровления негативные явления у него будут сохраняться до полутора месяцев.

Потом следует период относительного благополучия, а вот спустя 8-15 недель, то есть спустя 2-3 месяца после выздоровления, начинается такая симптоматика: вроде как и не болен, а самочувствие скверное", — сообщил в интервью "Радио 1" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.