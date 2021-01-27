Офтальмолог раскрыла влияние COVID-19 на зрение

У людей, переболевших COVID-19, могут возникнуть проблемы со зрением.

"Я очень часто встречаю людей, которые перенесли "ковидную" инфекцию в средней и тяжёлой форме, и у них ухудшается острота зрения и меняется оптика глаза, то есть усугубляются изменения, связанные с хрусталиком", — сообщила в эфире телеканала "Звезда" врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

Также некоторые пациенты после коронавируса сталкивались с нарушением кровообращения в мелких сосудах глазного дна. Из-за этого возникает затуманенное зрение.

Для того чтобы защитить зрение от влияния коронавируса, нужно своевременно посещать врача-офтальмолога.

COVID-19 может привести к аллергическому конъюнктивиту, предупреждает доцент кафедры глазных болезней центра имени Пирогова Ирина Лещенко.

Врач отметила, что осложнения могут возникнуть через три недели после заболевания.