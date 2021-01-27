Употребление нездоровой пищи может стать причиной повышения давления, а вредные продукты вызвать сужение сосудов.
Людям, страдающим гипертонией, нужно проконсультироваться с врачом и соблюдать назначенную им диету.
Так, при сужении сосудов следует отказаться от продуктов, содержащих кофеин, — шоколада, кофе, газированных напитков. Нужно исключить из рациона хлеб, фастфуд и приправы. Кроме того, рекомендуется избегать жирной пищи из-за высокого содержания холестерина, так как в сосудах могут появиться бляшки.
Рафинированные углеводы тоже сказываются на здоровье, они содержатся в белом хлебе и макаронах.
Корректировка питания позволит нормализовать работу сосудов и стабилизировать давление.
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