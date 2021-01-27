Эксперты назвали продукты, которые вызывают сужение сосудов

Употребление нездоровой пищи может стать причиной повышения давления, а вредные продукты вызвать сужение сосудов.

Людям, страдающим гипертонией, нужно проконсультироваться с врачом и соблюдать назначенную им диету.

Так, при сужении сосудов следует отказаться от продуктов, содержащих кофеин, — шоколада, кофе, газированных напитков. Нужно исключить из рациона хлеб, фастфуд и приправы. Кроме того, рекомендуется избегать жирной пищи из-за высокого содержания холестерина, так как в сосудах могут появиться бляшки.

Рафинированные углеводы тоже сказываются на здоровье, они содержатся в белом хлебе и макаронах.

Корректировка питания позволит нормализовать работу сосудов и стабилизировать давление.