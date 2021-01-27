Курение провоцирует быстрый рост жира на животе

В 80% случаев отказ от курения приводит к набору лишнего веса, утверждает испанский диетолог Айтор Санчес. Но избавляться от вредной привычки всё же необходимо, сообщает Lavanguardia.

Появление лишних килограммов после отказа от сигарет связано с тем, что у человека возникает стресс.

"Бросить курить всё же стоит. Эффект от лишних килограммов после отказа от вредной привычки несравним с пользой отказа от табака. Курение вызывает отложение большого количества глубинного брюшного жира, который располагается в непосредственной близости к внутренним органам", — пояснил специалист.

Именно из-за этого жира и возникает так называемый "пивной живот".

Также из-за курения могут начать развиваться метаболические заболевания и другие тяжёлые последствия для организма.

По словам Санчеса, симптомы ожирения при курении усугубляются плохим контролем уровня сахара в крови. Этим и обусловлено то, что люди, страдающие никотиновой зависимостью, имеют много различных заболеваний.