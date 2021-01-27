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В мире уже более ста миллионов случаев коронавируса

Здоровье

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на полночь 27 января, с начала пандемии в мире зарегистрирован 100 032 461 случай заражения коронавирусом.

Число погибших во всём мире составляет 2 149 385 человек.

Аналитики отмечают, что, хотя подсчет основан на данных, предоставленных правительственными учреждениями по всему миру, реальные цифры значительно выше. Причиной могут быть нарушения в проведении тестов на обнаружение вируса и ошибки в управлении пандемией, особенно в начале вспышки.

Во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала, что коронавирус может стать эндемичным заболеванием.

"Среди факторов, препятствующих его искоренению, — отсутствие доступа к вакцине и наличие вируса почти во всех странах мира", — пояснил Майкл Райан, исполнительный директор программы неотложной помощи в области здравоохранения этого агентства.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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