Доказано: загрязнение воздуха - прямой путь к слепоте

Новое офтальмологическое исследование подтвердило связь между повышенным риском необратимой потери зрения и длительным воздействием определенных видов загрязнения воздуха, что стало тревожной новостью для промышленно развитых стран по всему миру.

В исследовании, опубликованном во вторник в Британском журнале офтальмологии, использовались данные более 115 тысяч участников, которые не имели проблем со зрением в начале периода исследования в 2006 году.

Напомним, ранее уже была выявлена связь между загрязнением воздуха и глаукомой и катарактой.

Новая работа имела цель исследовать связь между частицами загрязнения, взвешенными в воздухе, и началом возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Проще говоря, учёные хотели проверить, как влияет загрязнение воздуха на зрение.

Предполагается, что высокий приток крови к глазам и от них делает органы зрения гораздо более уязвимыми к повреждениям, наносимым крошечными частицами, находящимися в воздухе.

Офтальмологи уверены:

загрязнение воздуха является ведущей причиной слепоты среди населения старше 50 лет в промышленно развитом мире. По некоторым оценкам, к 2040 году это затронет до 300 миллионов человек.

Кратко об исследовании

Исследователи сопоставили данные о загрязнении дорожного движения, уровне закиси азота и мелких твердых частиц, чтобы получить среднегодовой уровень загрязнения воздуха, которому участники подвергались в своих домах.

Затем испытуемые прошли обследование глаз 14 лет спустя, по завершении исследования, и в этот момент около 1286 из них были диагностированы с ВМД.

Исследователи обнаружили, что риск заболеть ВМД на 8% выше у тех, кто находится под длительным воздействием загрязнения воздуха.

"В целом наши результаты свидетельствуют о том, что загрязнение окружающего воздуха, особенно мелкодисперсными частицами или частицами, связанными с горением, может влиять на риск развития ВМД, — говорят авторы. — Наши выводы дополняют растущее число свидетельств разрушительного воздействия загрязнения окружающего воздуха, даже в условиях относительно низкого уровня воздействия."

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