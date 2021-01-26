Калифорнийский университет исследует лекарство от COVID-19

Калифорнийский университет в Сан-Франциско (UCSF) давно находится в поиске лекарства от COVID-19. Группа учёных университета после года исследований готова представить препарат от "ковида", разрабатываемый ранее для лечения онкологических заболеваний.

По данным San Francisco Chronicle, данный препарат во много раз эффективнее ремдесивира. В публикации Science рассказывается о препарате под названием "аплидин". Создан он из разновидности асцидии, обитающей на побережьях Ибицы.

Пока что лекарство не имеет официального одобрения. Разработка принадлежит фармацевтической компании Pharma Mar. В Австралии данный препарат активно применяют в лечении множественной миеломы, одной из многочисленных разновидностей онкологических заболеваний. Препарат неоднократно проходил тесты и исследования, но так и не стал коммерчески доступным.

В исследовании принимали участие несколько лабораторий фармацевтического факультета Института множественных биологических наук UCSF. Команда учёных получила название QCRG и тесно сотрудничает с Институтом Пастера, который расположен в Париже. Благодаря QCRG стал известен молекулярный мир вируса. Данный фактор позволяет более детально понять, как вирус меняет человеческие клетки на молекулярном уровне. Сопоставив все эти данные учёные сузили список лекарственных препаратов, которые могли бы противостоять COVID-19.

В Испании применение аплидина на пациентах проводилось в рамках клинического исследования. В официальном заявлении Pharma Mar говорится о положительном результате у 27 пациентов. Единственный недостаток препарата заключается в том, что его необходимо вводить внутривенно. Именно данный фактор исключает лечение вне стационара и минимизирует его возможности для лечения в домашних условиях.

США совместно с Испанией планируют провести лабораторные исследования препарата на третьей стадии заболевания.