Тёплая, сырая и пасмурная погода обычно сопровождается низким атмосферным давлением. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Как правило, такая тёплая, сырая и пасмурная погода сопровождается низким атмосферным давлением. Это давление у очень многих людей вызывает упадок сил, сонливость, низкую работоспособность и апатичную вялость", — отмечает специалист.

"Это связано с выработкой гормона мелатонина. Для того чтобы он вырабатывался, нужно спать в темноте. Правильный режим дня будет способствовать борьбе с плохим самочувствием из-за непривычно теплой погоды", — добавила врач.