Омега-3 резко снижает риск смерти от COVID-19. К такому выводу пришли американские учёные из Медицинского центра Сидарс-Синай, сообщает РИА "Новости".

Специалисты изучили индекс омега-3 в образцах крови 100 человек, заражённых COVID-19.

У пациентов брали анализы при госпитализации. Из 100 человек 14 умерли.

"Выяснилось, что 13 смертей из 14 были зафиксированы в группе с минимальным показателем O3I — менее 5.7%. У нас всё ещё недостаточно данных для финальных выводов, но всё указывает на то, что морские жирные кислоты могут существенно уменьшать вероятность смерти от осложнений COVID-19", — сообщил доктор медицины Араш Ашер.