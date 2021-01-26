Власти Ирана зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и надеются в скором времени приступить к её производству.

Об этом рассказал глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

"Хотел бы вас проинформировать, что вакцина "Спутник V" вчера была зарегистрирована в Иране. Она была одобрена нашими санитарными властями, и в скором будущем, надеемся, мы сможем её закупить, а также приступить к совместному производству (при участии) соответствующих институтов в России и Иране", — отметил дипломат.