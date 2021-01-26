Эксперты объяснили, зачем включать груши в рацион

Грушами незаслуженно пренебрегают, а ведь это вкусный и полезный продукт. Эксперты перечислили несколько причин, по которым груши обязательно должны входить в рацион, сообщает сетевое издание "Интересные новости".

В первую очередь, груши — источник витамина C. Один плод содержит десятую часть от дневной нормы витамина C. Кроме того, в одной груше содержится одна пятая от дневной нормы клетчатки и огромное количество меди и витамина K.

Употребление этого фрукта помогает организму справиться с воспалениями, так как в них есть антиоксиданты. Также способствуют стабилизации уровня сахара в крови, поэтому их следует употреблять людям с сахарным диабетом.

"Груши — это сладкий фрукт, но они не провоцируют резких скачков уровня сахара в крови, в отличие от сладкой газировки и кондитерских изделий", — утверждают эксперты.

Благодаря клетчатке груши утоляют чувство голода. Кроме того, это свойство фрукта нормализует работу ЖКТ и помогают тем, кто мечтает похудеть. Этот сочный плод тормозит процессы старения организма и снижает риск развития онкологических заболеваний.