Широко распространено убеждение, что родниковая вода — источник здоровья, так как это живая вода, и её употребление несёт огромную пользу для организма.
Однако врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что это миф.
"Как люди не понимают, что это источник инфекций! Такая вода может стать источником дизентерии, кишечной палочки и прочих заболеваний!" — утверждает она.
Малышева считает, что употребление родниковой воды может негативно отразиться на состоянии здоровья.
В качестве примера телеведущая привела случай, который произошёл с жительницей города Буйнакска. Её ребёнок, которому постоянно давали воду из родника, жаловался на боли в области живота и диарею.
По словам Малышевой, при отравлении родниковая вода может увеличить продолжительность диареи. Поэтому, заключила врач, лучше такую воду не употреблять.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.