Елена Малышева: "Родниковая вода - источник инфекций"

Широко распространено убеждение, что родниковая вода — источник здоровья, так как это живая вода, и её употребление несёт огромную пользу для организма.

Однако врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что это миф.

"Как люди не понимают, что это источник инфекций! Такая вода может стать источником дизентерии, кишечной палочки и прочих заболеваний!" — утверждает она.

Малышева считает, что употребление родниковой воды может негативно отразиться на состоянии здоровья.

В качестве примера телеведущая привела случай, который произошёл с жительницей города Буйнакска. Её ребёнок, которому постоянно давали воду из родника, жаловался на боли в области живота и диарею.

По словам Малышевой, при отравлении родниковая вода может увеличить продолжительность диареи. Поэтому, заключила врач, лучше такую воду не употреблять.