Оториноларинголог дал советы по безопасному ношению наушников

Ежедневное ношение наушников может привести к проблемам со слухом. О том, как безопасно пользоваться наушниками, рассказал хирург-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Роман Ордер.

"Сейчас современный мир — все ходят в наушниках. Пациенты практически не вынимают их из ушей, постоянно используя. Конечно, надо с умом подходить к применению этих наушников — периодически их надо вынимать всё-таки", — пояснил врач в интервью радиостанции "Говорит Москва".

При ношении наушников на кожу слухового прохода оказывает давление, что приводит к локальным изменениям.

Использовать наушники можно не более двух часов в день.

Ранее невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов заявил, что беспроводные наушники провоцируют развитие рака мозга.