В России смягчат правила работы для стоматологов

Минздрав РФ согласился внести изменения в правила, касающиеся работы стоматологических клиник, сообщается в письме заместителя главы ведомства Евгения Камкина.

Письмо направлено бизнес-омбудсмену РФ Борису Титову.

Он обратился с просьбой к вице-премьеру страны Татьяне Голиковой скорректировать правила, внедрение которых могло привести к массовым проблемам в работе врачей-стоматологов.

Так, стоматологические клиники, в которых нет рентген-кабинета было предложено оснастить радиовизиографом (для снимков полости рта) и ортопантомографом (для панорамной съёмки зубов).

В ответном письме Титову сообщили, что Минздрав планирует смягчить новые требования, сообщает ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из российских поликлиник исчезнут психологи и стоматологи.