Минздрав РФ согласился внести изменения в правила, касающиеся работы стоматологических клиник, сообщается в письме заместителя главы ведомства Евгения Камкина.
Письмо направлено бизнес-омбудсмену РФ Борису Титову.
Он обратился с просьбой к вице-премьеру страны Татьяне Голиковой скорректировать правила, внедрение которых могло привести к массовым проблемам в работе врачей-стоматологов.
Так, стоматологические клиники, в которых нет рентген-кабинета было предложено оснастить радиовизиографом (для снимков полости рта) и ортопантомографом (для панорамной съёмки зубов).
В ответном письме Титову сообщили, что Минздрав планирует смягчить новые требования, сообщает ТАСС.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из российских поликлиник исчезнут психологи и стоматологи.
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