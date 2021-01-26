Многие обезболивающие могут стать причиной возникновения опасных для жизни последствий, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Сейчас по телевизору часто рекламируют различные обезболивающие препараты. Россияне часто бесконтрольно принимают эти лекарства, не проконсультировавшись с врачом.
Многие из рекламируемых препаратов относятся к нестероидным противовоспалительным средствам, отметил Мясников.
Приём этих лекарств может спровоцировать инфаркт, инсульт, кровотечение и даже смерть.
Такие обезболивающие нельзя принимать людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания и пожилым гражданам старше 65 лет. Прежде чем начать принимать то или иное лекарство нужно изучить его состав.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.