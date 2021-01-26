В текущем году маловероятна вспышка заболеваемости коронавирусом весной.

Такое мнение высказал "Вечерней Москве" врач-терапевт Андрей Кондрахин.

"Полагаю, весной в Москве заболеваемость может подняться до четырех-пяти тысяч новых случаев в день, а потом опять пойдет на спад летом. Весной же останется не только коронавирус, но и привычные нам грипп, ОРВИ. Они, естественно, ослабляют иммунитет, что может увеличить риски заражения", — считает специалист.