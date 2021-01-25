Дерматолог объяснил, почему не стоит оказываться от кофе

Многие люди не представляют свою жизнь без кофе. Однако врачи часто предупреждают о вредном влиянии этого ароматного напитка на здоровье.

Свою позицию по данному вопросу в интервью изданию "Аргументы и факты" озвучил врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников.

Специалисты считает, что не стоит исключать кофе из своего рациона. А что касается содержащегося в нём кофеина и его стимулирующего эффекта, то в кофе его всего 0,6-0,7% от общего состава. Чай содержит намного больше этого вещества.

К тому же, в умеренном количестве кофеин полезен для здоровья. Он помогает избавиться от головной боли, устраняет сонливость, а также повышает умственную и физическую работоспособность.

Кофе препятствует старению кожи. Благодаря употреблению этого напитка в организме активизируются кровоток и лимфоток.