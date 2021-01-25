Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на Давосском экономическом форуме и заявил, что человечество одержит победу над пандемией коронавируса.

"Мир добился первоначальных успехов в борьбе с пандемией. Однако увеличение числа заражений в последнее время напоминает нам о том, что нам нужно продолжать борьбу. Тем не менее, мы остаемся убежденными в том, что зима не может остановить наступление весны… Нет никаких сомнений, что человечество победит вирус и выйдет из этого бедствия еще сильнее", — заявил глава Китая.