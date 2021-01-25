Хронический стресс подавляет как клеточный, так и гуморальный иммунитет. Иными словами, способность организма оказывать сопротивление различным инфекциям резко снижается.
Справиться с такими состояниями, как уныние и отчаяние, поможет народная мудрость, которая гласит "Поплачь — полегчает". Суть в том, что именно со слезами или через мышечную активность из организма человека выводятся гормоны стресса.
"Поплачь — полегчает" — на самом деле очень мудрая формулировка, которая имеет научное обоснование, — сообщила в интервью KP. RU врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
Работающие мышцы как органический шредер пропускают через себя проблемы, преобразуя их в энергию. Именно поэтому, часто бывает, что люди, когда нервничают — ходят.
Хуже всего переживать стресс в одиночестве, тогда человеку может показаться, что он находится в безвыходной ситуации, утверждает декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова Юрий Зинченко.
Даже сам факт того, что человек проговорит то, что его беспокоит, поможет ему снизить уровень напряжения.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.