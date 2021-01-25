Эндокринолог Зухра Павлова: "Слёзы и ходьба помогут снять стресс"

Хронический стресс подавляет как клеточный, так и гуморальный иммунитет. Иными словами, способность организма оказывать сопротивление различным инфекциям резко снижается.

Справиться с такими состояниями, как уныние и отчаяние, поможет народная мудрость, которая гласит "Поплачь — полегчает". Суть в том, что именно со слезами или через мышечную активность из организма человека выводятся гормоны стресса.

"Поплачь — полегчает" — на самом деле очень мудрая формулировка, которая имеет научное обоснование, — сообщила в интервью KP. RU врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Работающие мышцы как органический шредер пропускают через себя проблемы, преобразуя их в энергию. Именно поэтому, часто бывает, что люди, когда нервничают — ходят.

Хуже всего переживать стресс в одиночестве, тогда человеку может показаться, что он находится в безвыходной ситуации, утверждает декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова Юрий Зинченко.

Даже сам факт того, что человек проговорит то, что его беспокоит, поможет ему снизить уровень напряжения.