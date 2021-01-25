Врач раскрыла влияние удалёнки на здоровье

На фоне пандемии COVID-19 многие россияне были переведены на удалённую работу. О том, как удалёнка может отразиться на состоянии здоровья, в интервью RT рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Люди, которые работают дома, часто жалуются на лень и набор лишних килограммов. Это связано с низкой активностью.

Для улучшения своего физического состояния рекомендуется заняться спортом.

"Набор веса — это панкреатиты, проблемы ЖКТ, а значит, и иммунной системы. Если потом снова выходить в офис — значит, надо будет приходить в себя… Можно даже быстро заболеть, потому что состояние иммунной системы не готово к встрече с инфекциями", — предупредила терапевт.

Также на здоровье может отразиться неправильный выбор места для работы. Так, работа с ноутбуком на диване или в кровати приводит к обострению остеохондроза, болям от растяжения мышц и гиподинамии.

Из-за плохого освещения рабочего места могут возникнуть проблемы со зрением.

"Нужно, чтобы освещение было с левой стороны, чтобы цифры были видны хорошо", — отметила врач.

Каждые полчаса нужно делать перерыв: например, встать, походить, попить воды. Важно, чтобы организм работал в здоровом ритме.