Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал молодёжи как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса.
Политик выступил перед студентами с праздничной речью в Колонном зале Дома союзов.
"Еще какая просьба — быстрее сделайте прививки! Мы потребовали от департамента здравоохранения Москвы, чтобы вам в институте прямо сделали временный кабинет", — сказал Жириновский студентам.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.