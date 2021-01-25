Жириновский призвал молодёжь сделать прививку от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал молодёжи как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса.

Политик выступил перед студентами с праздничной речью в Колонном зале Дома союзов.