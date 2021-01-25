Страх заболеть COVID-19 может стать одной из причин заражения. Кроме того, такое эмоциональное состояние может привести к развитию и других проблем со здоровьем. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил врач-психотерапевт Игорь Салынцев.
Человек, у которого высокий уровень тревожности, больше подвержен различным заболеваниям, чем другие люди.
Психическое состояние человека влияет на его физиологию. По словам психотерапевта, страх снижает уровень психологической устойчивости, в результате в организме человека снижаются обменные процессы, что негативно влияет на работу иммунитета.
Салынцев также подчеркнул, что если у человека повышенный уровень тревожности нужно обратиться к врачу, чтобы он назначил необходимое лечение.
Кроме того, одним из способов решения проблемы является вакцинация.
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