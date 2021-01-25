Выявлены новые опасные для здоровья последствия недосыпания

Недостаток сна может стать причиной возникновения опасных для здоровья последствий, утверждают специалисты из Университета Огайо. Так, у человека могут появиться чувство усталости, перепады настроения, неуравновешенность, затруднение концентрации.

Причиной плохого качества сна может быть черепно-мозговая травма.

Люди, которые в течение длительного времени страдали бессонницей, признавались, что у них возникала непереносимость яркого света. Также их беспокоили частые головокружения, мигрень и повышенная утомляемость. Однако это ещё не самые опасные симптомы.

Недосыпание может спровоцировать проблемы со здоровьем, которые в перспективе будет сложно решить. В частности, речь идёт о хроническом стрессе, из-за которого происходят сбои в функциях организма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сон помогает сохранять воспоминания людям и роботам.