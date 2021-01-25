Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Финская полиция получила заявление на Большунова
Помощника отца Сергия повторно арестовали на 15 суток
Уникальный сноупарк The Stash открылся на "Розе Хутор"
Стало известно место проведения отборочного матча Словакия - Россия
Выявлены новые опасные для здоровья последствия недосыпания
Тела троих вахтовиков обнаружили на месторождении в Пермском крае
В Москву вернётся зимняя погода
При взрыве газопровода в Китае погибли люди
Названа причина смерти стилиста Александра Шевчука

Во Франции провели первую в мире операцию по пересадке рук с плечами

Здоровье » Здравоохранение

Французские медики впервые в мире сделали операцию по пересадке пациенту двух рук вместе с плечами, сообщает Iceland Monitor.

Во Франции провели первую в мире операцию по пересадке рук с плечами

20 лет назад 48-летний исландец Феликс Гретарссон в результате несчастного случая на производстве потерял верхние конечности.

В течение трёх месяцев мужчина находился в коме. Врачи ампутировали ему две руки. После этого у него было ещё несколько хирургических вмешательств.

Все эти годы велись поиски донора. Операцию проводили врачи четырёх хирургических бригад, это помогло минимизировать время перехода от донора к реципиенту.

Никаких серьёзных осложнений у пациента нет. В настоящее время Феликс Гретарссон идёт на поправку. Пока медики не могут точно сказать, какой подвижностью будут обладать его руки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи пришили мужчине руку к животу для спасения от ампутации.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
У Юлии Началовой не получилось забеременеть в браке с Фроловым
Американцы научились выращивать древесину в пробирке
Финская полиция получила заявление на Большунова
Помощника отца Сергия повторно арестовали на 15 суток
Уникальный сноупарк The Stash открылся на "Розе Хутор"
Стало известно место проведения отборочного матча Словакия - Россия
Выявлены новые опасные для здоровья последствия недосыпания
Тела троих вахтовиков обнаружили на месторождении в Пермском крае
В Москву вернётся зимняя погода
При взрыве газопровода в Китае погибли люди
Популярное
Российский шоу-бизнес
Максакова объяснила своё возвращение в Россию

Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.

Максакова объяснила своё возвращение в Россию
Гудков выпустил клип "Аквадискотека" с кадрами из "дворца Путина"
Российский шоу-бизнес
Гудков выпустил клип "Аквадискотека" с кадрами из "дворца Путина"
Общество
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегор ответил на насмешку Нурмагомедова
Игорь Буккер Открыт ещё один способ распознавания лжи Игорь Буккер Усам Оздемиров Байден выходит на тропу санкционной войны Усам Оздемиров Василий Амирджанов Власти активно оповещают граждан о митингах протеста Василий Амирджанов
Комментарии
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
За наследство Грачевского начинается "страшная битва"
Максакова объяснила своё возвращение в Россию
Комик Александр Шаляпин найден мёртвым в своей квартире
Певица Ирина Шведова начала работать в такси
Александр Ведруссов: Украину делают членом НАТО без вступления в НАТО
Небо в клеточку: кому перешел дорогу генерал Муслим Даххаев
Всемирно известного архитектора затравили за театр в Севастополе
Дочь Заворотнюк захотела уехать из России
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников