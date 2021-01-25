Во Франции провели первую в мире операцию по пересадке рук с плечами

Французские медики впервые в мире сделали операцию по пересадке пациенту двух рук вместе с плечами, сообщает Iceland Monitor.

20 лет назад 48-летний исландец Феликс Гретарссон в результате несчастного случая на производстве потерял верхние конечности.

В течение трёх месяцев мужчина находился в коме. Врачи ампутировали ему две руки. После этого у него было ещё несколько хирургических вмешательств.

Все эти годы велись поиски донора. Операцию проводили врачи четырёх хирургических бригад, это помогло минимизировать время перехода от донора к реципиенту.

Никаких серьёзных осложнений у пациента нет. В настоящее время Феликс Гретарссон идёт на поправку. Пока медики не могут точно сказать, какой подвижностью будут обладать его руки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи пришили мужчине руку к животу для спасения от ампутации.