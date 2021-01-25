Из-за COVID-19 женщины должны рожать в масках - Минздрав

Во время родов женщины должны быть в масках, чтобы не заразиться COVID-19. Такое решение приняло Министерство здравоохранения.

"На женщине должна быть хирургическая лицевая маска в течение всего времени контакта с персоналом", — говорится в методических рекомендациях, которые обновили в ведомстве.

Также там говорится о том, что на родах должно присутствовать минимальное количество медработников.

О дальнейших перемещениях матери и ребёнка будет информировать неонатолог по дистанционной коммуникации. Также этим может заниматься и акушер-гинеколог.

Кроме того, родильный зал будет обустроен в соответствии с требованиями защиты боксов при работе с коронавирусными пациентами.

Ранее международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе заявил о том, что COVID-19 не является показанием для прерывания беременности.