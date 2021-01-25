Красные ладони могут быть признаком серьёзного заболевания печени

Врачи из клиники Майо (США) пришли к выводу, что покрасневшие ладони могут быть симптомом опасной болезни. Речь идёт о "неалкогольном стеатогепатите".

Это неалкогольная жировая болезнь печени, которая может перейти в цирроз печени.

О развитии "неалкогольного стеатогепатита" могут говорить такие симптомы, как:

вздутие живота;

расширение кровеносных сосудов под кожей;

увеличение селезенки;

пожелтение кожных покровов и глаз.

Чтобы защитить свой организм от развития данного заболевания, врачи советуют придерживаться диеты и активно заниматься спортом.

Здоровое состояние самой крупной железы человеческого организма — печени — это залог полноценной жизни и доброго расположения духа.

Ранее "Правда.Ру" писала о причинах, видах, симптомах и способах профилактики заболеваний этого органа.