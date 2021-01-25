Врачи из клиники Майо (США) пришли к выводу, что покрасневшие ладони могут быть симптомом опасной болезни. Речь идёт о "неалкогольном стеатогепатите".
Это неалкогольная жировая болезнь печени, которая может перейти в цирроз печени.
О развитии "неалкогольного стеатогепатита" могут говорить такие симптомы, как:
Чтобы защитить свой организм от развития данного заболевания, врачи советуют придерживаться диеты и активно заниматься спортом.
Здоровое состояние самой крупной железы человеческого организма — печени — это залог полноценной жизни и доброго расположения духа.
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