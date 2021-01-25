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Доктор Мясников: курить кальян опаснее, чем сигареты

Здоровье

О вреде табака знают все. Но есть привычка, которая в разы пагубнее для здоровья — курение кальяна.

По словам самого известного в России теледоктора Александра Мясникова, кальян вызывает микроожоги лёгких.

"Человек, куря кальян, вдыхает вместе с дымом микрочастицы сгорания. В это время лёгкие получают микроскопические ожоги, которые, в свою очередь, могут спровоцировать рак лёгкого", — объяснил врач.

И особо подчеркнул:

  • при курении кальяна в организм попадает столько же вредных веществ, сколько их содержится в целой пачке сигарет.

А ещё Мясников напомнил, что любое курение — сигарет ли, трубки, сигар или кальяна — провоцирует не только болезни лёгких, но и рак полости рта.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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