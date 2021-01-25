Доктор Мясников: курить кальян опаснее, чем сигареты

О вреде табака знают все. Но есть привычка, которая в разы пагубнее для здоровья — курение кальяна.
По словам самого известного в России теледоктора Александра Мясникова, кальян вызывает микроожоги лёгких.
"Человек, куря кальян, вдыхает вместе с дымом микрочастицы сгорания. В это время лёгкие получают микроскопические ожоги, которые, в свою очередь, могут спровоцировать рак лёгкого", — объяснил врач.
И особо подчеркнул:
А ещё Мясников напомнил, что любое курение — сигарет ли, трубки, сигар или кальяна — провоцирует не только болезни лёгких, но и рак полости рта.
Комик презентовал трешевый фит, созданный совместно с группой Cream Soda.