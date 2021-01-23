Турция начнёт производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" после заключения соответствующего соглашения. Об этом сообщают РИА "Новости".

"Потенциальный объём производства — миллионы доз вакцины "Спутник V" в год. Обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем. Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны", — отметили в Российском фонде прямых инвестиций.