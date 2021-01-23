Миллиардер Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса.

"Одним из преимуществ того, что мне 65 лет, является то, что я имею право на вакцинацию от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно.

Спасибо всем ученым, участникам испытаний, регулирующим органам и медицинским работникам на передовой, благодаря которым мы дотянули до этого момента", — написал бизнесмен в Twitter.