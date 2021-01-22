Главврач Венгрии: вакцина "Спутник V" эффективна, действенна, безопасна

Главный врач Венгрии Сесилия Мюллер назвала хорошей новостью тот факт, что Венгрия может закупить значительное количество российской вакцины "Спутник V".

Венгрия закупила у России два миллион доз, что достаточно для вакцинации одного миллиона человек, заявил в пятницу в Москве министр иностранных дел Петер Сийярто на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

В первый месяц в Венгрию поступит 300 тысяч доз, во второй — 500 тысяч, а в третий месяц — 200 тысяч. Далее — по плану.

Национальный фармацевтический орган провел расследование на российском предприятии по производству вакцины, и выдал экстренную лицензию на вакцину "Спутник V", — сказал Петер Сийярто в видео, размещенном на своей странице в Facebook.

"К сожалению, более 100 человек умирают каждый день в Венгрии из-за эпидемии, а экономика Венгрии теряет десятки миллиардов форинтов в день из-за карантина, поэтому вакцинация отвечает национальным интересам Венгрии", - сказал министр иностранных дел.

Главный врач Венгрии Сесилия Мюллер назвала хорошей новостью тот факт, что Венгрия может закупить значительное количество российской вакцины "Спутник V".

По словам Мюллер, специалисты убеждены, что вакцина эффективна, действенна и безопасна, сообщает сайт Portfolio.

Это векторная вакцина, обеспечивающая защиту с помощью 2 компонентов. Между двумя вакцинациями должен пройти 21 день, сказала Мюллер, напомнив, что канцлер Германии Ангела Меркель также говорила о возможности одобрения российской вакцины.

На 22 января в Венгрии вакцинировали 138 983 человека.