Невролог рассказала, как восстановиться после COVID-19

После лечения от коронавируса человек нуждается в реабилитации, чтобы восстановить своё здоровье. Советы по восстановления после перенесённого COVID-19 дала врач-невролог Института мозга человека РАН Надежда Королёва.

"После окончания острого периода ковида пациенты часто чувствуют сильную слабость и здесь важно "не залёживаться". Необходима активная оксигенация мозга и свежий воздух. Можно чередовать активное движение с периодом отдыха в постели по несколько раз в течение дня", — сообщила она в интервью изданию "ПолитЭксперт".

В период реабилитации очень важно не допускать переутомления. После ухода коронавирусных симптомов рекомендуется продолжать делать физические упражнения на свежем воздухе.