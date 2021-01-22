После лечения от коронавируса человек нуждается в реабилитации, чтобы восстановить своё здоровье. Советы по восстановления после перенесённого COVID-19 дала врач-невролог Института мозга человека РАН Надежда Королёва.
"После окончания острого периода ковида пациенты часто чувствуют сильную слабость и здесь важно "не залёживаться". Необходима активная оксигенация мозга и свежий воздух. Можно чередовать активное движение с периодом отдыха в постели по несколько раз в течение дня", — сообщила она в интервью изданию "ПолитЭксперт".
В период реабилитации очень важно не допускать переутомления. После ухода коронавирусных симптомов рекомендуется продолжать делать физические упражнения на свежем воздухе.
"Также важно питание с высоким содержанием витаминов, преимущество надо отдавать овощам и фруктам", — считает эксперт.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.