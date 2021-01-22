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Раскрыты причины крепкого иммунитета детей на грудном вскармливании

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

С момента появления на свет на теле человека образуется тонкий защитный слой. Он полностью состоит из микробов. Грудное вскармливание способствует более активному росту иммунных клеток, усиливающих защитный барьер. К такому выводу пришли специалисты из Университета Бирмингема в Великобритании, сообщает KURSK. COM.

Чтобы сохранить иммунную систему здоровой, организм должен уметь точно определять, какие бактерии, вирусы и дрожжи оставлять, а какие отвергать. Сбой в этом процессе может привести к развитию аллергии и аутоиммунных заболеваний.

По словам учёных, механизмы защиты играют важную роль в отношениях с микробами в первые недели жизни после рождения.

Материнское молоко обеспечивает эффективный рост важных иммунных клеток, которые помогают ребёнку справиться с воспалительными процессами.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Елена Андреева
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