Кардиолог назвал способы профилактики тахикардии на дому

Тахикардия — это учащённое сердцебиение, более 100 ударов в минуту. Обычно такое состояние возникает во время стрессовых ситуаций или когда человек ощущает тревогу. Также к учащённому сердцебиению приводят физические нагрузки. У здорового человека сердцебиение постепенно приходит в норму.

Но есть заболевания, при которых тахикардия может быть постоянной, тогда это требует лечения.

"В случаях, когда тахикардия появляется в покое, внезапно начинается или заканчивается, является несоразмерной физической нагрузке, или не заканчивается после прекращения физической нагрузки через несколько минут, тогда требуется консультация врача", — сообщил в интервью KP. RU врач-кардиолог Владимир Сыровнев.

Для тахикардии характерны такие симптомы, как головокружение, одышка, слабость, дрожание в груди, дурнота и спутанность сознания. В случае возникновения каких-либо из перечисленных признаков нужно обратиться к врачу.

Для профилактики тахикардии в домашних условиях следует вести здоровый образ жизни. Важны правильное питание, физическая нагрузка и отказ от вредных привычек.