Врачи из США перечислили шесть признаков опасно высокого артериального давления, при которых нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью, сообщает Express.
В некоторых случаях симптомы высокого давления не проявляются, однако негативно сказываются на работе организма, в частности, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Если показатели давления превышают 180/120 нужно срочно вызывать скорую помощь, заявили специалисты. При таком состоянии у человека могут быть боли в области груди, сильная головная боль, слабость, одышка, затуманенное зрение и затруднённая речь.
Если у человека часто повышается давление, то ему следует скорректировать свой рацион — минимизировать употребление соли, есть больше фруктов и овощей, молочные продукты с небольшим процентом жирности, а также орехи, бобовые продукты с содержанием углеводов и ненасыщенных жиров. Кроме того, врачи рекомендуют делать физические упражнения.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.