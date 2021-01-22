Врачи назвали шесть симптомов опасного высокого артериального давления

Врачи из США перечислили шесть признаков опасно высокого артериального давления, при которых нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью, сообщает Express.

В некоторых случаях симптомы высокого давления не проявляются, однако негативно сказываются на работе организма, в частности, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Если показатели давления превышают 180/120 нужно срочно вызывать скорую помощь, заявили специалисты. При таком состоянии у человека могут быть боли в области груди, сильная головная боль, слабость, одышка, затуманенное зрение и затруднённая речь.

Если у человека часто повышается давление, то ему следует скорректировать свой рацион — минимизировать употребление соли, есть больше фруктов и овощей, молочные продукты с небольшим процентом жирности, а также орехи, бобовые продукты с содержанием углеводов и ненасыщенных жиров. Кроме того, врачи рекомендуют делать физические упражнения.