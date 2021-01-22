Биологически активные добавки стали в каком-то смысле атрибутом здоровья.
Однако нужно понимать, что без консультации с врачом их принимать не стоит, сообщила в интервью медиагруппе "Патриот" диетолог Анжелика Дюваль.
"У людей произошло в голове замещение, им стало казаться, что без БАДов вообще никуда. Конечно, можно при сбалансированном и правильном рационе, который соответствует вашему здоровью, совершенно спокойно обходиться без БАДов", — заявила Дюваль.
Не стоит употреблять БАДы только под влиянием рекламы, в которой говорится, что они нужны всем людям.
Например, витамины D и Е можно принимать только после сдачи необходимых анализов.
Ранее о том, что такое "БАД" и как её правильно принимать, "Правде.Ру" рассказала Одра Дэвис — директор направления по улучшению качества пищевых продуктов канадского Института Здоровья Nutrilite.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.