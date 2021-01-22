Россиян призвали не употреблять БАДы без консультации с врачом

Биологически активные добавки стали в каком-то смысле атрибутом здоровья.

Однако нужно понимать, что без консультации с врачом их принимать не стоит, сообщила в интервью медиагруппе "Патриот" диетолог Анжелика Дюваль.

"У людей произошло в голове замещение, им стало казаться, что без БАДов вообще никуда. Конечно, можно при сбалансированном и правильном рационе, который соответствует вашему здоровью, совершенно спокойно обходиться без БАДов", — заявила Дюваль.

Не стоит употреблять БАДы только под влиянием рекламы, в которой говорится, что они нужны всем людям.

Например, витамины D и Е можно принимать только после сдачи необходимых анализов.

Ранее о том, что такое "БАД" и как её правильно принимать, "Правде.Ру" рассказала Одра Дэвис — директор направления по улучшению качества пищевых продуктов канадского Института Здоровья Nutrilite.