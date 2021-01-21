Рубцы на ладонях могут быть признаком рака

Появление на ладонях рубцов, бугристости или зуда может указывать на развитие злокачественной опухоли, сообщает издание Express.

По словам врачей-онкологов, около 90% случаев рубцевания кожи ладоней вызваны наличием онкологического заболевания. Симптом наблюдается довольно редко.

Рубцы с акантозом чёрного цвета могут говорить о париллярно-пигментной дистрофии кожи. По этому симптому в 35% случаев выявляют рак желудка, в 11% — рак лёгких.

При обнаружении каких-либо симптомов на ладонях нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Появление рубцов без пигментации может говорить о злокачественной опухоли в органах мочеполовой системы.

Врачи напоминают, что вывленный на ранней стадии рак успешно лечится.