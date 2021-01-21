Немецкий врач-терапевт назвал продукты, "отравляющие" кишечник

Немецкий врач-терапевт Томас Фрилинг назвал продукты, которые "отравляют" кишечник, сообщает Focus.

По его словам, в первую очередь следует исключить из рациона вяленые, копчёные и сильно переработанные колбасные изделия. Эти продукты содержат канцерогены и повышают риск развития рака кишечника.

Красное мясо нельзя есть более 500 граммов в неделю.

Также Фрилинг рекомендует минимизировать количество употребляемого сахара, так как этот продукт способствует размножению опасных бактерий и вытесняет полезные микроогранизмы.

Такие продукты как майонез и маргарин тоже следует исключить из рациона - они оказывают на кишечник серьёзную нагрузку.

На слизистую оболочку кишечника благотворно действует клетчатка. Её источники — это овощи, бобовые, бананы, рыба, картофель в мундире и чёрный хлеб.