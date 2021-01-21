Немецкий врач-терапевт Томас Фрилинг назвал продукты, которые "отравляют" кишечник, сообщает Focus.
По его словам, в первую очередь следует исключить из рациона вяленые, копчёные и сильно переработанные колбасные изделия. Эти продукты содержат канцерогены и повышают риск развития рака кишечника.
Красное мясо нельзя есть более 500 граммов в неделю.
Также Фрилинг рекомендует минимизировать количество употребляемого сахара, так как этот продукт способствует размножению опасных бактерий и вытесняет полезные микроогранизмы.
Такие продукты как майонез и маргарин тоже следует исключить из рациона - они оказывают на кишечник серьёзную нагрузку.
На слизистую оболочку кишечника благотворно действует клетчатка. Её источники — это овощи, бобовые, бананы, рыба, картофель в мундире и чёрный хлеб.
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