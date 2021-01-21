Манго снижает уровень сахара в крови

Употребление сублимированной мякоти манго способствует снижению уровня сахара в крови и улучшению состояния здоровья диабетиков, утверждают учёные.

В состав этого экзотического фрукта входят полифенолы, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Специалисты провели эксперимент с участием людей с диабетом второго типа. Им давали мякоть манго, а через несколько месяцев проверили показатели их здоровья.

В результате оказалось, что у людей, употреблявших манго, уровень глюкозы в крови снизился. Также уменьшилось количество жира в организме.