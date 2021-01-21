Употребление сублимированной мякоти манго способствует снижению уровня сахара в крови и улучшению состояния здоровья диабетиков, утверждают учёные.
В состав этого экзотического фрукта входят полифенолы, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Специалисты провели эксперимент с участием людей с диабетом второго типа. Им давали мякоть манго, а через несколько месяцев проверили показатели их здоровья.
В результате оказалось, что у людей, употреблявших манго, уровень глюкозы в крови снизился. Также уменьшилось количество жира в организме.
"Манго содержит ряд хорошо известных биоактивных соединений, в том числе каротиноиды, токоферолы, аскорбиновую кислоту, пищевые волокна и фенольные соединения мангиферин, галловую кислоту и кверцетин", — сообщили учёные изданию Express.
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